На венгерской границе разоблачили псевдоитальянца с паспортом за $8000

Пограничники обнаружили поддельный паспорт при попытке выезда в Венгрию.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

При попытке выехать в Венгрию, нарушитель, который пытался представить себя гражданином Италии, был задержан пограничниками. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Во время проверки документа, который был предъявлен как паспорт гражданина Италии, пограничники обнаружили его как полную подделку. После детального опроса, молодой человек признался, что приобрел сфальсифицированный паспорт за $8000.

В результате мужчине отказано в пересечении границы, а информацию об этом случае передано в Национальную полицию для дальнейших действий в рамках уголовного производства.

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