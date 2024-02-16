На угорському кордоні викрили псевдоіталійця з паспортом за $8000

Прикордонники виявили підроблений паспорт під час спроби виїзду до Угорщини.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Під час спроби виїхати до Угорщини, порушник, який намагався представити себе громадянином Італії, був затриманий прикордонниками. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Під час перевірки документа, що був пред'явлений як паспорт громадянина Італії, прикордонники виявили його як повну підробку. Після детального опитування, молодик зізнався, що придбав сфальшований паспорт за $8000.

У результаті чоловіку відмовлено у перетині кордону, а інформацію про цей випадок передано до Національної поліції для подальших дій в рамках кримінального провадження.

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