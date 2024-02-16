Конкурс на посади у службі дисциплінарних інспекторів: завершився прийом документів

Документи на посади подали понад 400 кандидатів.

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Вища рада правосуддя повідомила, що було завершено прийом документів від кандидатів на посади у службі дисциплінарних інспекторів. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.

Прийом документів тривав з 10 січня 2024 року до 14 лютого 2024 року.

За цей час документи подали 415 кандидатів (539 заяв).

Зокрема на керівника СДІ – 15 кандидатів, з них тільки на керівника 6 кандидатів.

На заступника керівника СДІ – 135 кандидатів, з них тільки на заступника – 18 кандидатів.

На дисциплінарного інспектора СДІ – 389 кандидатів, з них тільки на інспектора – 274 кандидати.

108 кандидатів подали заяви на заступника і дисциплінарного інспектора.

7 кандидатів подали заяви на керівника, заступника і дисциплінарного інспектора.

2 кандидати подали заяви на керівника і заступника керівника СДІ.

Жінок – 177.

Чоловіків – 238.

Раніше ми писали про те, чим відома Реда Мольєне, яка очолила конкурсну комісію, що відбиратиме дисциплінарних інспекторів для ВРП.

Нагадаємо, що відповідна Конкурсна комісія була утворена Вищою радою правосуддя 7 грудня 2023 року. У її склад увійшли троє членів ВРП, а також троє іноземних експертів.

Додамо, на посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів претендують 7 кандидатів.

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