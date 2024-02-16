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Суд повинен надати оцінку правомірності дій банку щодо відмови у задоволенні заяви позивача про здійснення реструктуризації кредитної заборгованості, - ВС

Банк відмовив у реструктуризації заборгованості за кредитним договором, - Верховний Суд висловився, чи є зобов’язання банку ефективним способом захисту.

Верховний Суд визначив, як захищаються інтереси співвласника авто у разі стягнення боргу з іншого співвласника

У разі якщо боржник не повідомив виконавця чи стягувача про правовий режим спільної часткової власності на авто і відбулося звернення стягнення, то права та інтереси іншого співвласника, який не є боржником мають захищатися шляхом виплати компенсації від недобросовісного співвласника.

Комісія з відбору голови НАЗК провела співбесіду на доброчесність з керуючим справами виконавчого апарату Запорізької обласної ради Володимиром Подорожко

Комісія запитувала про обставини візування Подорожком проєкту рішення про заборону УПЦ МП в Запорізькій області.

Жінка намагалася в суді оскаржити затримання чоловіка на блокпості та доставку його в ТЦК: що вирішив суд

Суд зазначив, що чоловік добровільно пройшов ВЛК та добровільно в той же день поїхав у війська.

Заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров розповів, чому вирішив поручитися у ВАКС за підозрювану сестру: співбесіди на голову НАЗК

Конкурсна комісія поцікавилася у керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова, чи не вбачає він конфлікту інтересів у тому, що хотів виступити поручителем власної сестри, справу якої вело НАБУ, та у тому, що його дружина працювала у холдингу «1+1» .

  1. В Україні

Україна отримала $49,4 млн від Японії за проєктом Світового банку на відновлення житла

10:40, 16 лютого 2024
Залучені кошти спрямують на відбудову житлової інфраструктури України, повідомили у Мінфіні.
Україна отримала $49,4 млн від Японії за проєктом Світового банку на відновлення житла
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Державний бюджет України отримав частину коштів гранту обсягом $49,4 мільйона від Японії в межах проєкту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE). Про це інформує Міністерство фінансів.

"Залучені кошти спрямовуються на подолання наслідків, спричинених збройною агресією росії, та на відбудову житлової інфраструктури України. Вдячний командам Уряду Японії та Світового банку за підтримку", – зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко. 

Кошти гранту спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту. Проект підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови. 

Також найближчим часом Україна очікує на фінансування від Урядів Японії та Норвегії через проект Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Фінансування частково компенсує видатки держбюджету України на виплати вчителям, працівникам служб першого реагування та на пенсійні виплати. 

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