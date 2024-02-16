Україна отримала $49,4 млн від Японії за проєктом Світового банку на відновлення житла

Залучені кошти спрямують на відбудову житлової інфраструктури України, повідомили у Мінфіні.

Державний бюджет України отримав частину коштів гранту обсягом $49,4 мільйона від Японії в межах проєкту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE). Про це інформує Міністерство фінансів.

"Залучені кошти спрямовуються на подолання наслідків, спричинених збройною агресією росії, та на відбудову житлової інфраструктури України. Вдячний командам Уряду Японії та Світового банку за підтримку", – зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Кошти гранту спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту. Проект підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови.

Також найближчим часом Україна очікує на фінансування від Урядів Японії та Норвегії через проект Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Фінансування частково компенсує видатки держбюджету України на виплати вчителям, працівникам служб першого реагування та на пенсійні виплати.

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