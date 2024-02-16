Украина получила $49,4 млн от Японии по проекту Всемирного банка на восстановление жилья

Привлеченные средства будут направлены на восстановление жилищной инфраструктуры Украины, сообщили в Минфине.

Государственный бюджет Украины получил часть средств гранта в размере $49,4 миллиона от Японии в рамках проекта Всемирного банка «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей».Об этом сообщает Министерство финансов.

"Привлеченные средства направляются на преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией рф, и восстановление жилищной инфраструктуры Украины. Благодарен командам правительства Японии и Всемирного банка за поддержку", – отметил Министр финансов Сергей Марченко.

Средства гранта направляются на возмещение расходов государственного бюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта. Проект будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления.

Также в ближайшее время Украина ожидает финансирования от Правительств Японии и Норвегии. Финансирование частично компенсирует расходы госбюджета Украины на выплаты учителям, работникам служб первого реагирования и пенсионные выплаты.

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