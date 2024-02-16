Конкурс на должности по службе дисциплинарных инспекторов: завершился прием документов

Документы на должности подали более 400 кандидатов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия сообщил, что был завершен прием документов от кандидатов на должности в службе дисциплинарных инспекторов. Об этом говорится на официальном сайте ВСП.

Прием документов продолжался с 10 января 2024 года по 14 февраля 2024 года.

За это время документы подали 415 кандидатов (539 заявлений).

В частности, на руководителя СДИ – 15 кандидатов, из них только на руководителя 6 кандидатов.

На заместителя руководителя СДИ – 135 кандидатов, из них только на заместителя – 18 кандидатов.

На дисциплинарного инспектора СДИ – 389 кандидатов, из них только на инспектора – 274 кандидата.

108 кандидатов подали заявления на заместителя и дисциплинарного инспектора.

7 кандидатов подали заявления на руководителя, заместителя и дисциплинарного инспектора.

2 кандидата подали заявления на руководителя и заместителя руководителя СДИ.

Женщин – 177.

Мужчин – 238.

Ранее мы сообщали о том, чем известна Реда Мольене, возглавившая конкурсную комиссию, которая отберет дисциплинарных инспекторов для ВСП.

Напомним, что соответствующая Конкурсная комиссия была создана Высшим советом правосудия 7 декабря 2023 года. В ее состав вошли три члена ВСП, а также три иностранных эксперта.

Добавим, на должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов претендуют 7 кандидатов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.