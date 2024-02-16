На Чернігівщині чоловік ошукав матір загиблого військового на 1,5 млн грн

25-річний чоловік вигадав шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян.

Фото: ОГП

На Чернігівщині правоохоронці повідомили про підозру місцевому жителю у шахрайстві з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, 25-річний чоловік вигадав шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом термінових зборів на потреби нібито військового, який служить в ЗСУ.

Користуючись можливостями соціальних мереж, він видавав себе за військовослужбовця. Під різними вигаданими приводами - необхідність придбання спорядження, ліків, авто він систематично звертався до мешканки Київської області з проханням про фінансову допомогу.

«Вона нещодавно отримала грошову допомогу у зв’язку із загибеллю сина-захисника України.

Будучи введеною в оману, потерпіла протягом березня-серпня2023 року перерахувала на карткові рахунки підозрюваного майже 1,5 млн грн», - сказано у повідомленні.

Іншим потерпілим аналогічними злочинними діями спричинено збитків на суму майже 70 тис грн.

Крім того, підозрюваний створив додаткову фіктивну сторінку в мережі Facebook. З неї від імені вигаданої дівчини він додавав у друзі військовослужбовців, листувався з ними та пропонував перерахувати на його банківський рахунок грошові кошти начебто на вкрай необхідне лікування тяжкохворого сина.

На сьогодні встановлено 9 потерпілих, які переказали на банківську картку підозрюваного від 500 до 6 тис грн.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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