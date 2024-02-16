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Центральна військово-лікарська комісія вважала, що може відповідати на скарги щодо перегляду постанов військово-лікарських комісій за законом про звернення громадян, а не переглядати постанову по суті, — що вирішив суд.

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75% скасувань було у справах про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, та 75% - у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

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ВП ВС: Ціна за одиницю товару не може бути збільшена більше, ніж на 10 % від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами в договорі за результатами процедури закупівлі

Сторони можуть неодноразово змінювати ціну товару в бік збільшення за наявності умов, встановлених ЦК та законом про публічні закупівлі, проте загальне збільшення такої ціни не повинно перевищувати 10% від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами при укладенні договору за результатами процедури закупівлі, - Велика Палата ВС.

  1. В Україні

На Чернігівщині чоловік ошукав матір загиблого військового на 1,5 млн грн

13:46, 16 лютого 2024
25-річний чоловік вигадав шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян.
На Чернігівщині чоловік ошукав матір загиблого військового на 1,5 млн грн
Фото: ОГП
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На Чернігівщині правоохоронці повідомили про підозру місцевому жителю у шахрайстві з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, 25-річний чоловік вигадав шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом термінових зборів на потреби нібито військового, який служить в ЗСУ.

Користуючись можливостями соціальних мереж, він видавав себе за військовослужбовця. Під різними вигаданими приводами - необхідність придбання спорядження, ліків, авто він систематично звертався до мешканки Київської області з проханням про фінансову допомогу.

«Вона нещодавно отримала грошову допомогу у зв’язку із  загибеллю сина-захисника України.

Будучи введеною в оману, потерпіла протягом березня-серпня2023 року перерахувала на карткові рахунки підозрюваного майже 1,5 млн грн», - сказано у повідомленні. 

Іншим потерпілим аналогічними злочинними діями спричинено збитків на суму майже 70 тис грн.

Крім того, підозрюваний створив додаткову фіктивну сторінку в мережі Facebook. З неї від імені вигаданої дівчини він додавав у друзі військовослужбовців, листувався з ними та пропонував перерахувати на його банківський рахунок грошові кошти начебто на вкрай необхідне лікування тяжкохворого сина.

На сьогодні встановлено 9 потерпілих, які переказали на банківську картку підозрюваного від 500 до 6 тис грн.      

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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