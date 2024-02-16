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  1. В Україні

По 60 авіабомб, фосфорні снаряди, артилерія та РСЗВ: військові показали відео боїв за Авдіївський коксохім та розповіли про обстановку

11:11, 16 лютого 2024
Безперервно тривають штурми ворога на броньованій техніці та навали піхоти.
По 60 авіабомб, фосфорні снаряди, артилерія та РСЗВ: військові показали відео боїв за Авдіївський коксохім та розповіли про обстановку
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Окупанти продовжують поливати форсфорними снарядами Авдіївський коксохімічний завод. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали відео боїв за Авдіївський коксохім.

Ворог вдень і вночі обстрілюють місто з артилерії та РСЗВ, скидають по 60 авіаційних бомб. Безперервно тривають штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника.

Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону повідомив, що ситуація в Авдіївці критична, ворог посилює тиск. За його словами, загарбники залучили до боїв сили двох регулярних армій, а співвідношення на рівні бригад становить 7 до 1. 

Бородін також пояснив, чому ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті у критичний момент.

"У ворога величезна кількість КАБів, техніки. "Вагнера" берегли техніку, вони працювали у більшості людьми, тут же це танкові атаки разом з піхотою. Велика кількість БТР, БМП, авіації, FPV-дронів. Такого у Бахмуті під час "вагнерівців" не було", - додав він.

Нагадаємо, що ЗСУ в Авдіївці частково відходять на вигідніші позиції.

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