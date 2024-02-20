Помстився пострілом з гранатомета у будинок, що призвело до поранення людей: як покарали зловмисника на Закарпатті

Внаслідок вибуху реактивного кумулятивного пострілу в будинку утворилася пожежа, повалилася частина стелі.

Колегія суддів з розгляду кримінальних справ Закарпатського апеляційного суду залиша у силі вирок уродженцю Вірменії, якийй помстився пострілом з гранатомета у будинок. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду.

Суд першої інстанції визнав уродженця Вірменії винним та призначив покарання за ч. 1 ст. 263 КК України - 5 років позбавлення волі, за ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України – 10 років позбавлення волі без конфіскації майна. Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі без конфіскації майна. Також суд стягнув з обвинуваченого матеріальну шкоду 1 505 199, 83 гривень та 1 000 000 гривень моральної шкоди на користь потерпілого.

З матеріалів справи відомо, що обвинувачений, у невстановленому досудовим розслідуванні часі та місці, придбав одноразовий протитанковий гранатомет РПГ-22 «Нетто» із реактивним кумулятивним пострілом та у подальшому умисно, незаконно зберігав та носив вказаний гранатомет з боєприпасом при собі до 27 січня 2017 року. У вечірній час того ж дня уродженець Вірменії використав його за призначенням - здійснив прицільний постріл в освітлене вікно другого поверху будинку, де знаходилися двоє постраждалих , після чого залишив РПГ-22 «Нетто» та зник з місця події. Вищезгадані дії місцевий суд кваліфікує як носіння, зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Між тим відомо, що обвинувачений був обізнаний щодо роботи Приватного сільськогосподарського підприємства та Товариства з обмеженою відповідальністю в селі Соломоново, знаходився у конфліктних відносинах з одним із потерпілих та чоловіком попередньої власниці цих підприємств. Обвинувачений був залучений для консультування та допомоги у роботі новому власнику ТзОВ та ПСП. Також чоловік знав, що попередні власники залучили для юридичної допомоги свого знайомого. Внаслідок послідовної позиції потерпілих та належного юридичного супроводу кримінального провадження за фактом зміни власників ТзОВ та ПСП вдалося запобігти подальшому розпорядженню товариств. Через що в обвинуваченого виник умисел вбити юридичного консультанта та його сім’ю з метою помсти та усунення перешкод для розпорядження підприємствами. Для чого чоловік і придбав гранатомет.

Внаслідок вибуху реактивного кумулятивного пострілу в будинку утворилася пожежа, повалилася частина стелі, а потерпілий отримав термічні опіки рук та шкірного покрову голови. Враховуючи, що постріл не поцілив у вікно, а влучив у горище, потерпілі одразу після вибуху вибігли на подвір`я, де їм надали допомогу. Таким чином потерпілому було заподіяно легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров`я. У результаті вчинених обвинуваченим дій, будинок потерпілих став непридатним до нормальної експлуатації. Вартість пошкоджень житлового будинку, які виникли в результаті вибуху, становить 1 386 587 гривень. Таким чином уродженець Вірменії вчинив закінчений замах на вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Обвинувачений не визнав своєї вини, проте його вина у закінченому замаху на вбивство двох осіб, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб та у носінні, зберіганні, придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу доведена дослідженими в судовому засіданні доказами.

Колегія суддів Закарпатського апеляційного суду, заслухавши доповідь головуючого судді, позиції сторін обвинувачення та захисту, постановила: апеляційну скаргу адвоката обвинуваченого залишити без задоволення, а вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 8 березня 2023 року – без зміни.

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