Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантної посади

Солом’янський районний суд Києва шукає помічника судді.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомив, що у суді відкрита вакансія помічника судді (спеціалізація з розгляду справ та матеріалів в порядку, передбаченому ЦПК України, КАС України та іншими законодавчими актами в сфері цивільного та адміністративного судочинства, справ про порушення митних правил та слідчий суддя). Про це йдеться у пресслужбі суду.

Вимоги до кандидата: Освіта вища юридична освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста) за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»

Досвід роботи: не менше двох років на аналогічній посаді

Володіння державною мовою: вільне володіння (наявність Державного сертифікату про рівень володіння державною мовою (витягу з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою)

Інші вимоги: відсутність судимості

«Резюме (із обов’язковим зазначенням бажаної посади) направляти на електронну адресу: [email protected]

Документи приймаються до 29.02.2024 року включно. За додатковою інформацією звертатись за тел. 298 59 34», - сказано у повідомленні.

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