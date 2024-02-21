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Депутати пропонують запровадити тотальну систему відеонагляду за громадянами і збір їх персональних даних

Народні депутати від «Слуги народу» внесли законопроект про ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Суддя з Луганщини не з’явилась у новий суд, її місце перебування невідоме

Вища рада правосуддя вважає, що суддя свідомо не з’явилася на новому місці роботи.

Денис Малюська відповів на критику законопроекту про перезавантаження БЕБ та пояснив, чому переатестація співробітників БЕБ відбудеться після війни

«Ми мали багато внутрішніх дискусій щодо переатестації БЕБ вже зараз, аргументи «проти» переважили, оскільки зараз просто не існує достатньо непрацевлаштованих кваліфікованих та порядних людей, які могли б замінити співробітників БЕБ так, щоб робота покращилась», - зазначив Денис Малюська щодо законопроекту 10439.

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики, — у гостях «Адвокат на Право ТВ» Валерій Сушкевич

Примусовий переогляд осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп у законопроекті про мобілізацію: справжні причини та наслідки. Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з правозахисником та головою Національної Асамблеї людей з інвалідністю України Валерієм Сушкевичем.

Адвокати Хантера Байдена стверджують, що спецпрокурор по його справі призначений незаконно

Адвокати сина Президента США Хантера Байдена стверджують, що звинувачення проти нього «є результатом політичного тиску».

  1. В Україні

Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантної посади

14:39, 21 лютого 2024
Солом’янський районний суд Києва шукає помічника судді.
Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантної посади
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Солом’янський районний суд м. Києва повідомив, що у суді відкрита вакансія помічника судді (спеціалізація з розгляду справ та матеріалів в порядку, передбаченому ЦПК України, КАС України та іншими законодавчими актами в сфері цивільного та адміністративного судочинства, справ про порушення митних правил та слідчий суддя). Про це йдеться у пресслужбі суду.

Вимоги до кандидата: Освіта вища юридична освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста) за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»

Досвід роботи: не менше двох років на аналогічній посаді

Володіння державною мовою: вільне володіння (наявність Державного сертифікату про рівень володіння державною мовою (витягу з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою)

Інші вимоги: відсутність судимості

«Резюме (із обов’язковим зазначенням бажаної посади) направляти на електронну адресу: [email protected]

Документи приймаються до 29.02.2024 року включно. За додатковою інформацією звертатись за тел. 298 59 34», - сказано у повідомленні.

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Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
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Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
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