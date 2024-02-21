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Денис Малюська ответил на критику законопроекта о перезагрузке БЭБ и объяснил, почему переаттестация сотрудников БЭБ состоится после войны

«Мы имели много внутренних дискуссий по переаттестации БЭБ уже сейчас, аргументы «против» перевесили, поскольку сейчас просто не существует достаточно нетрудоустроенных квалифицированных и порядочных людей, которые могли бы заменить сотрудников БЭБ так, чтобы работа улучшилась», - отметил Денис Малюська по законопроекту 10439.

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики, — у гостях «Адвокат на Право ТВ» Валерій Сушкевич

Примусовий переогляд осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп у законопроекті про мобілізацію: справжні причини та наслідки. Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з правозахисником та головою Національної Асамблеї людей з інвалідністю України Валерієм Сушкевичем.

Адвокаты Хантера Байдена утверждают, что спецпрокурор по его делу назначен незаконно

Адвокаты сына Президента США Хантера Байдена утверждают, что обвинение против него «является результатом политического давления».

Военно-врачебная комиссия при ТЦК для военнообязанных не должна быть формальной: решение суда

Проблемы граждан со здоровьем должны быть тщательно исследованы медицинскими специалистами ВВК.

Верховный суд Алабамы признал замороженные эмбрионы «детьми» в соответствии с законодательством штата

Критики заявили, что это решение может иметь кардинальные последствия для лечения бесплодия в штате.

  1. В Украине

Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантной должности

14:39, 21 февраля 2024
Соломенский районный суд Киева ищет помощника судьи.
Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантной должности
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Соломенский районный суд Киева сообщил, что в суде открыта вакансия помощника судьи - специализация по рассмотрению дел и материалов в порядке, предусмотренном ГПК Украины, КАС Украины и другими законодательными актами в сфере гражданского и административного судопроизводства, дел о нарушении таможенных правил и следователь судья. Об этом говорится в пресс-службе суда.

Требования к кандидату: Образование высшее юридическое образование (образовательно-квалификационный уровень магистра, специалиста) по специальности «Правоведение» или «Правоохранительная деятельность»

Опыт работы: не менее двух лет на аналогичной должности

Владение государственным языком: свободное владение (наличие Государственного сертификата об уровне владения государственным языком (выписка из реестра Государственных сертификатов об уровне владения государственным языком)

Другие требования: отсутствие судимости

«Резюме (с обязательным указанием желаемой должности) направлять по электронному адресу: [email protected]

Документы принимаются до 29.02.2024 включительно. За дополнительной информацией обращаться по тел. 298 59 34», - говорится в сообщении.

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