Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантной должности

Соломенский районный суд Киева ищет помощника судьи.

Соломенский районный суд Киева сообщил, что в суде открыта вакансия помощника судьи - специализация по рассмотрению дел и материалов в порядке, предусмотренном ГПК Украины, КАС Украины и другими законодательными актами в сфере гражданского и административного судопроизводства, дел о нарушении таможенных правил и следователь судья. Об этом говорится в пресс-службе суда.

Требования к кандидату: Образование высшее юридическое образование (образовательно-квалификационный уровень магистра, специалиста) по специальности «Правоведение» или «Правоохранительная деятельность»

Опыт работы: не менее двух лет на аналогичной должности

Владение государственным языком: свободное владение (наличие Государственного сертификата об уровне владения государственным языком (выписка из реестра Государственных сертификатов об уровне владения государственным языком)

Другие требования: отсутствие судимости

«Резюме (с обязательным указанием желаемой должности) направлять по электронному адресу: [email protected]

Документы принимаются до 29.02.2024 включительно. За дополнительной информацией обращаться по тел. 298 59 34», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.