Закарпатець проведе 8 років за ґратами за п’яну ДТП, в якому загинула школярка

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння на швидкості наїхав на 13-річну дівчину та покинув місце ДТП.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Мешканця Хустського району Закарпатської області визнали винним у порушенні правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті дитини. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Водій отримав покарання у втгляді 8 років позбавлення волі. Також його позбавили права керувати транспортними засобами на аналогічний строк.

Ще він має відшкодувати 1 млн грн потерпілим в межах цивільного позову.

Як повідомляється, закарпатець у вересні 2022 року скоїв аварію в с. Синевир на території району. Керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, він на швидкості здійснив наїзд на 13-річну дівчину. Потерпіла з подругою йшли узбіччям у попутному напрямку.

Водій не зупинив авто для надання допомоги дитині, а поїхав далі. Від отриманих травм дівчина загинула.

Невдовзі після ДТП чоловіка затримали за місцем проживання.

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