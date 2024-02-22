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Переговорну рамку про вступ України до ЄС можуть не встигнути підготувати до березневого саміту, – у Єврокомісії не змогли назвати точну дату

Єврокомісія прокоментувала слова Урсули фон дер Ляєн, що підготовка переговорної рамки про вступ України до ЄС відкладається до виборів керівництва Єврокомісії.

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Переговорну рамку про вступ України до ЄС можуть не встигнути підготувати до березневого саміту, – у Єврокомісії не змогли назвати точну дату

16:40, 22 лютого 2024
Єврокомісія прокоментувала слова Урсули фон дер Ляєн, що підготовка переговорної рамки про вступ України до ЄС відкладається до виборів керівництва Єврокомісії.
Переговорну рамку про вступ України до ЄС можуть не встигнути підготувати до березневого саміту, – у Єврокомісії не змогли назвати точну дату
Джерело фото: ЗМІ
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Як відомо, 14 грудня 2023 року лідери країн ЄС ухвалили історичне рішення почати процес перемовини про вступ України до Євросоюзу. Однак окрім політичного рішення, необхідне також рішення про конкретні кроки – переговорна рамка. Президент Європейської ради Шарль Мішель тоді заявив, що Європейський Союз може почати переговори про вступ України до блоку в березні 2024 року. «Ми почнемо переговори... У березні буде опубліковано звіт, і на його основі ми ухвалимо рішення в березні», - сказав Мішель.

В свою чергу, Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 17 грудня заявив, що Україна готується до роботи щодо переговорної рамки для України і очікує її навесні.

Європейська комісія рекомендувала Україні до березня 2024 року зосередитися на роботі за чотирма пріоритетними напрямами. Як повідомила тоді заступниця голови Європейської комісії Вєра Юрова, Європейською комісією рекомендовано Україні працювати за чотирма пріоритетними напрямами до березня 2024 року:

  • боротьба з корупцією
  • деолігархізація
  • регулювання лобіювання
  • права меншин».

Україна, власне, готує ці кроки. Зокрема, до другого читання вже підготовлено законопроект про доброчесне лобіювання. Березень прозвучав як місяць, в якому будуть підбиті певні підсумки.

Однак 21 лютого Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн несподівано заявила, що рамка для переговорів про вступ України до ЄС не буде готова до європейських виборів, які пройдуть на початку червня.

«Ми чудово просуваємось у процесі скринінгу. Це дуже добре. І ми все ще працюємо над переговорними рамками. Я припускаю, що вони не будуть готові до європейських виборів, а після них, тому що, зважаючи на розвиток різних переговорних позицій, це займе час. Але я думаю, що влітку – на початку літа ми будемо готові», – сказала фон дер Ляєн.

В свою чергу, Посол України при ЄС Всеволод Ченцов, коментуючи заяву президентки Єврокомісії, підкреслив, що раніше було узгоджено з Єврокомісією, що переговорні рамки будуть ухвалені в березні.

«Березень був озвучений відносно обох питань і представлення звіту, і підготовки рамки. Тому найближчим часом, я думаю, що Європейська комісія в особі її президента зможе безпосередньо керівництву нашої держави пояснити, як це буде відбуватись. Наразі, станом на сьогодні у нас не було жодних підстав сумніватися в чинності тих умов, які раніше були досягнуті», – сказав Ченцов.

В свою чергу, віцепрем’єрка Ольга Стефанішина у коментарі «ЄП» вказала, що робота над переговорною рамкою триває з січня, і з того часу Єврокомісія не повідомляла ні про які «труднощі з підготовкою» до березня.

«У діалозі з Єврокомісією ми неодноразово проговорювали підготовку переговорної рамки, і про жодні труднощі підготовки тексту до березня не йшлося», – сказала Стефанішина. 

«Відповідно до рішення Європейської ради у грудні минулого року, Європейська комісія має до березня підготувати звіт щодо прогресу України у виконанні додаткових кроків, за яким слідує розгляд рішення щодо переговорної рамки», – додала вона.

22 лютого головний речник Єврокомісії Ерік Маммер, як цитує його «ЄП», заявив, що у Єврокомісії не мають чітко визначених дат з підготовки переговорної рамки для України щодо її вступу у ЄС і терміни будуть залежати лише від того, скільки часу займе цей процес. Точних визначених дат немає.

Автор: Наталя Мамченко 

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