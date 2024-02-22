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  1. У світі

Британія запровадила санкції проти компаній та бізнесменів, які допомагають рф у війні

16:30, 22 лютого 2024
Понад 50 нових санкційних обмежень запровадили проти бізнесменів і компаній, які підтримують російську агресію.
Британія запровадила санкції проти компаній та бізнесменів, які допомагають рф у війні
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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон оголосив про запровадження понад 50 нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну рф проти України. Про це йдеться у повідомленні уряду Британії. 

Санкції спрямовані проти тих, хто постачає рф засоби ураження, такі як ракети, ракетні пускові системи та вибухові речовини. Нові санкції Британії також спрямовані на ключові джерела доходів рф, обмежуючи торгівлю металами, алмазами та енергоносіями, а також перекриваючи фінансування війни з усіх боків.

До списку санкцій потрапили:

  • Компанії, пов'язані з виробництвом боєприпасів, таких як системи запуску ракет, ракети, вибухові речовини та інші критично важливі товари, що використовуються у військовій техніці. До їх числа входить ДПЗ ім. Свердлова, найбільше підприємство російської промисловості боєприпасів.
  • Ключові російські імпортери і виробники верстатів, які відіграють важливу роль у виробництві життєво важливих оборонних систем і компонентів - від ракет і двигунів до танків і винищувачів.
  • Нафтотрейдер Нільс Троост і його компанія Paramount Energy & Commodities SA. Троост сприяє безперешкодній торгівлі російською нафтою поза зоною дії санкцій Великої Британії та країн "Великої сімки", зокрема через компанію Paramount Energy & Commodities DMCC, яка базується в ОАЕ і яку Велика Британія внесла до списку в листопаді 2023 року.
  • Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management і Active Shipping, які працюють у російському енергетичному секторі як частина тіньового флоту путіна.
  • Дві російські алмазні компанії і Павло Олексійович Мариничев, новий генеральний директор "Алроси", найбільшого державного російського виробника алмазів, частка якого на світовому алмазному ринку оцінюється в 30%.
  • П'ять топ-менеджерів або власників провідних російських виробників міді, цинку і сталі.

Нагадаємо, що Британія ввела санкції проти керівництва колонії, де помер Олексій Навальний.

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