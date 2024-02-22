Британия ввела санкции против компаний и бизнесменов, которые помогают рф в войне

Более 50 новых санкционных ограничений ввели против бизнесменов и компаний, поддерживающих российскую агрессию.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о введении более 50 новых санкций против физических и юридических лиц, поддерживающих войну рф против Украины. Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании.

Санкции направлены против тех, кто поставляет рф средства поражения, такие как ракеты, ракетные пусковые системы и взрывчатые вещества. Новые санкции Британии также направлены на ключевые источники доходов рф, ограничивая торговлю металлами, алмазами и энергоносителями, а также перекрывая финансирование войны со всех сторон.

В санкционный список попали:

Компании, связанные с производством боеприпасов, таких как система запуска ракет, ракеты, взрывчатые вещества и другие критически важные товары, используемые в военной технике. В их число входит ГПЗ им. Свердлова, крупнейшее предприятие в российской промышленности боеприпасов.

Ключевые российские импортеры и производители станков, играющие важную роль в производстве жизненно важных оборонных систем и компонентов - от ракет и двигателей до танков и истребителей.

Нефтетрейдер Нильс Троост и его компания Paramount Energy&Commodities SA. Троост способствует беспрепятственной торговле российской нефтью вне зоны действия санкций Великобритании и стран Большой семерки, в том числе через базирующуюся в ОАЭ компанию Paramount Energy&Commodities DMCC, которую Великобритания внесла в список в ноябре 2023 года.

Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping, работающие в российском энергетическом секторе как часть теневого флота путина.

Две российские алмазные компании и Павел Алексеевич Мариничев, новый генеральный директор Алросы, крупнейшего государственного российского производителя алмазов, доля которого на мировом алмазном рынке оценивается в 30%.

Пять топ-менеджеров или владельцев ведущих российских производителей меди, цинка и стали.

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