Переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС могут не успеть подготовить к мартовскому саммиту, – в Еврокомиссии затруднились назвать точную дату

Еврокомиссия прокомментировала слова Урсулы фон дер Ляен, что подготовка переговорной рамки о вступлении Украины в ЕС откладывается до выборов руководства Еврокомиссии.

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Как известно, 14 декабря 2023 лидеры стран ЕС приняли историческое решение начать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако, кроме политического решения, необходимо также решение о конкретных шагах – переговорная рамка. Президент Европейского совета Шарль Мишель тогда заявил, что Европейский Союз может начать переговоры о вступлении Украины в блок в марте 2024 года. «Мы начнем переговоры... В марте будет опубликован отчет, и на его основе мы примем решение в марте», - сказал Мишель.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 17 декабря заявил, что Украина готовится к работе по переговорной рамке для Украины и ожидает ее весной.

Европейская комиссия рекомендовала Украине до марта 2024 года сосредоточиться на работе по четырем приоритетным направлениям. Как сообщила тогда заместитель председателя Европейской комиссии Вера Юрова, Европейской комиссией рекомендовано Украине работать по четырем приоритетным направлениям до марта 2024 года:

борьба с коррупцией

деолигархизация

регулирование лоббирования

права меньшинств».

Украина собственно готовит эти шаги. В частности, ко второму чтению уже подготовлен законопроект о добросовестном лоббировании. Март прозвучал как месяц, в котором будут подведены определенные итоги.

Однако 21 февраля Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен неожиданно заявила, что рамка для переговоров о вступлении Украины в ЕС не будет готова к европейским выборам, которые пройдут в начале июня.

«Мы отлично продвигаемся в процессе скрининга. Это очень хорошо. И мы все еще работаем над переговорными рамками. Я предполагаю, что они не будут готовы к европейским выборам, а после них, потому что, учитывая развитие разных переговорных позиций, это займет время. Но я думаю, что летом – в начале лета мы будем готовы», – сказала фон дер Ляйен.

В свою очередь Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов, комментируя заявление президентки Еврокомиссии, подчеркнул, что ранее было согласовано с Еврокомиссией, что переговорные рамки будут приняты в марте.

«Март был озвучен в отношении обоих вопросов и представления отчета, и подготовки рамки. Поэтому в ближайшее время я думаю, что Европейская комиссия в лице ее президента сможет непосредственно руководству нашего государства объяснить, как это будет происходить. По состоянию на сегодняшний день у нас не было никаких оснований сомневаться в деятельности тех условий, которые ранее были достигнуты», – сказал Ченцов.

В свою очередь, вице-премьер Ольга Стефанишина в комментарии «ЕП» указала, что работа над переговорной рамкой продолжается с января, и с тех пор Еврокомиссия не сообщала ни о каких «трудностях с подготовкой» до марта.

«В диалоге с Еврокомиссией мы неоднократно проговаривали подготовку переговорной рамки, и ни о каких трудностях подготовки текста к марту речь не шла», – сказала Стефанишина.

«В соответствии с решением Европейского совета в декабре прошлого года, Европейская комиссия должна до марта подготовить отчет о прогрессе Украины в выполнении дополнительных шагов, за которым следует рассмотрение решения о переговорной рамке», – добавила она.

22 февраля главный представитель Еврокомиссии Эрик Маммер, как цитирует его «ЕП», заявил, что у Еврокомиссии нет четко определенных дат по подготовке переговорной рамки для Украины по ее вступлению в ЕС и сроки будут зависеть лишь от того, сколько времени займет этот процесс. Точных определенных дат нет.

Автор: Наталя Мамченко

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