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  1. В Украине

Закарпатец проведет 8 лет за решеткой за пьяное ДТП, в котором погибла школьница

22:00, 22 февраля 2024
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на скорости наехал на 13-летнюю девочку и покинул место ДТП.
Закарпатец проведет 8 лет за решеткой за пьяное ДТП, в котором погибла школьница
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Жителя Хустского района Закарпатской области признали виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти ребенка. Об этом сообщает областная прокуратура.

Водитель получил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Также он был лишен права управлять транспортными средствами на аналогичный срок.

Еще он должен возместить 1 млн грн потерпевшим в пределах гражданского иска.

Как сообщается, закарпатец в сентябре 2022 года совершил аварию в с. Синевир на территории района. Управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, он на скорости совершил наезд на 13-летнюю девушку. Потерпевшая с подругой шли по обочине в попутном направлении.

Водитель не остановил автомобиль для помощи ребенку, а поехал дальше. От полученных травм девочка погибла.

Вскоре после ДТП мужчина был задержан по месту жительства.

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