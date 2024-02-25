На Херсонщині чоловік наступив на вибухівку та підірвався

На Херсонщині чоловік отримав серйозні поранення внаслідок вибуху на міні.

Джерело фото: DRC

У неділю, 25 лютого, в Бериславському районі Херсонської області чоловік отримав серйозні поранення внаслідок вибуху на ворожій міні. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Інцидент трапився у лісосмузі поблизу села Трифонівка, де 34-річний чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет. Потерпілого доставили до лікарні з численними травмами, включаючи вогнепальні уламкові поранення обличчя, шиї, рік та ніг. Медичний персонал надає йому необхідну допомогу.

Поліція закликає громадян бути обережними та уникати відвідування місць, де ще не проводилася робота вибухотехніків. Якщо ви помітили підозрілий предмет, негайно відходьте на безпечну відстань та викликайте рятувальників або поліцію.

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