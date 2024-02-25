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  1. В Україні

На Львівщині судитимуть держреєстратора за незаконну реєстрація права власності на квартиру

23:56, 25 лютого 2024
Внаслідок дій посадовця бюджету Львова завдано майже 700 000 грн збитків.
На Львівщині судитимуть держреєстратора за незаконну реєстрація права власності на квартиру
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На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього державного реєстратора однієї з районних державних адміністрацій. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що у 2020 році державний реєстратор, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснив незаконну реєстрацію права власності на квартиру за львів’янином, яка насправді перебувала у комунальній власності Львівської міської ради.

«Для цього він вніс несанкціоновані зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, використовуючи підроблені документи», - сказано у повідомленні.

Внаслідок дій посадовця бюджету Львова завдано майже 700 000 грн збитків.

Раніше на Львівщині депутат зі спільниками незаконно відчужили землю, запроектовану під дорогу.

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