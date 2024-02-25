На Львівщині судитимуть держреєстратора за незаконну реєстрація права власності на квартиру

Внаслідок дій посадовця бюджету Львова завдано майже 700 000 грн збитків.

На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього державного реєстратора однієї з районних державних адміністрацій. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що у 2020 році державний реєстратор, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснив незаконну реєстрацію права власності на квартиру за львів’янином, яка насправді перебувала у комунальній власності Львівської міської ради.

«Для цього він вніс несанкціоновані зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, використовуючи підроблені документи», - сказано у повідомленні.

Внаслідок дій посадовця бюджету Львова завдано майже 700 000 грн збитків.

Раніше на Львівщині депутат зі спільниками незаконно відчужили землю, запроектовану під дорогу.

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