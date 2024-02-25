Во Львовской области будут судить госрегистратора за незаконную регистрация права собственности на квартиру

В результате действий должностного лица бюджета Львова нанесено почти 700 000 грн ущерба.

Во Львовской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего государственного регистратора одной из районных государственных администраций. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Правоохранители установили, что в 2020 году государственный регистратор с целью получения неправомерной выгоды осуществил незаконную регистрацию права собственности на квартиру за львовянином, которая на самом деле находилась в коммунальной собственности Львовского городского совета.

«Для этого он внес несанкционированные изменения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, используя поддельные документы», - сказано в сообщении.

В результате действий чиновника бюджету Львова нанесено почти 700 000 грн ущерба.

Раніше во Львовской области депутат с сообщниками незаконно отчуждали землю, запроектированную под дорогу.

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