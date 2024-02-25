На Херсонщине мужчина наступил на взрывчатку и подорвался

На Херсонщине мужчина получил серьезные ранения в результате взрыва на мине.

Источник фото: DRC

В воскресенье, 25 февраля, в Бериславском районе Херсонской области мужчина получил серьезные ранения в результате взрыва на вражеской мине. Об этом сообщает Херсонская ОГА.

Инцидент произошел в лесополосе вблизи села Трифоновка, где 34-летний мужчина наступил на взрывоопасный предмет. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами, включая огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, год и ног. Медицинский персонал оказывает ему необходимую помощь.

Полиция призывает граждан быть осторожными и избегать посещения мест, где еще не проводилась работа взрывотехников. Если вы заметили подозрительный предмет, немедленно отходите на безопасное расстояние и вызывайте спасателей или полицию.

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