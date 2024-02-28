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  1. В Україні

Фінансування для оплати лікарняних: чому заяву-розрахунок можуть відхилити

17:13, 28 лютого 2024
Заяву-розрахунок, подану страхувальником в електронному вигляді, може бути відхилено з низки причин.
Фінансування для оплати лікарняних: чому заяву-розрахунок можуть відхилити
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Пенсійний фонд України нагадав, що фінансування для оплати лікарняних роботодавцю здійснюється ПФ на підставі поданої заяви-розрахунку, що містить інформацію про суми коштів, нараховані застрахованим особам. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Заяву-розрахунок, подану страхувальником в електронному вигляді, може бути відхилено лише з причини наявності помилок.

Найтиповіші помилки:

- неправильно заповнено реквізити страхувальника: місцезнаходження (вказано не повністю або з помилками), номер рахунку, МФО банку тощо;

- не внесено дані щодо належності застрахованої особи до пільгової категорії (наприклад, до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи);

- невідповідність між набутим страховим стажем застрахованої особи (за останні 12 місяців), і тим, що зазначений в Реєстрі застрахованих осіб;

- неправильно розраховано суму виплат за листком непрацездатності.

По заявах-розрахунках, що сформовані на підставі паперових лікарняних, найчастіше невірно вносяться реквізити самого листка непрацездатності та/або інформація про застраховану особу.

У ПФ додали, що причина відхилення заяви-розрахунку відображається у вигляді коментаря (в особистому кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України).

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