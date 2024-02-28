Финансирование для оплаты больничных: почему заявление-расчет могут отклонить

Заявление-расчет, поданное страхователем в электронном виде, может быть отклонено по ряду причин.

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Пенсионный фонд Украины напомнил, что финансирование для оплаты больничных работодателю осуществляется ПФ на основании поданного заявления-расчета, содержащего информацию о суммах средств, начисленных застрахованным лицам. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Заявление-расчет, поданное страхователем в электронном виде, может быть отклонено только по причине наличия ошибок.

Самые обычные ошибки:

- неправильно заполнены реквизиты страхователя: местонахождение (указано не полностью или с ошибками), номер счета, МФО банка и т.п.;

- не внесены данные о принадлежности застрахованного к льготной категории (например, к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы);

- несоответствие между приобретенным страховым стажем застрахованного лица (за последние 12 месяцев) и тем, что указан в Реестре застрахованных лиц;

- неправильно рассчитана сумма выплат по листку нетрудоспособности.

По заявлениям-расчетам, которые сформированы из бумажных больничных, чаще всего неверно вносятся реквизиты самого листка нетрудоспособности и/или информация о застрахованном лице.

В ПФ добавили, что причина отклонения заявления-расчета отражается в виде комментария (в личном кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины).

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