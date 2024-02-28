Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Необходимо искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине – Комитет Верховной Рады по свободе слова провел круглый стол

По инициативе парламентского Комитета по свободе слова состоялся круглый стол, во время которого участники встречи высказались за запрет Telegram в Украине.

Суды столкнулись с ошибками на сайтах электронных площадок закупок, – что ответили в ГП «Прозорро»

Даже когда ошибка электронной площадки по публичным закупкам относительно даты или суммы договора подтверждается, исправить ее оперативным способом чрезвычайно сложно.

Кабмин готовит План реформ для получения в 2024-2027 годах помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро

Для получения средств от Европейского Союза в течение 2024-2027 годов Украина должна будет выполнить План реформ.

Датой введения в действие нового штатного расписания может быть дата утверждения результатов классификации должностей – НАДС

В НАДС рассказали, как ввести в действие новое штатное расписание после проведения процедуры классификации должностей государственной службы, в том числе и после повторной классификации должностей.

Если лицо своим поведением дало понять, что не будет реализовывать свое право на оспаривние документа или юридического факта, то оно не вправе его изменить впоследствии – Верховный Суд

Объединенная палата КГС ВС указала, что поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике, является, в частности, поведение, не соответствующее предварительным заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действующая себе в ущерб, разумно полагается на них.

  1. В Украине

Финансирование для оплаты больничных: почему заявление-расчет могут отклонить

17:13, 28 февраля 2024
Заявление-расчет, поданное страхователем в электронном виде, может быть отклонено по ряду причин.
Финансирование для оплаты больничных: почему заявление-расчет могут отклонить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины напомнил, что финансирование для оплаты больничных работодателю осуществляется ПФ на основании поданного заявления-расчета, содержащего информацию о суммах средств, начисленных застрахованным лицам. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Заявление-расчет, поданное страхователем в электронном виде, может быть отклонено только по причине наличия ошибок.

Самые обычные ошибки:

- неправильно заполнены реквизиты страхователя: местонахождение (указано не полностью или с ошибками), номер счета, МФО банка и т.п.;

- не внесены данные о принадлежности застрахованного к льготной категории (например, к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы);

- несоответствие между приобретенным страховым стажем застрахованного лица (за последние 12 месяцев) и тем, что указан в Реестре застрахованных лиц;

- неправильно рассчитана сумма выплат по листку нетрудоспособности.

По заявлениям-расчетам, которые сформированы из бумажных больничных, чаще всего неверно вносятся реквизиты самого листка нетрудоспособности и/или информация о застрахованном лице.

В ПФ добавили, что причина отклонения заявления-расчета отражается в виде комментария (в личном кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури