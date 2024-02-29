«Динамо» отримало дозвіл на проведення матчів із глядачами від міської військової адміністрації

Згідно з дозволом, на трибуни буде допущено 1800 глядачів.

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Футбольний клуб «Динамо» отримав дозвіл на проведення матчів із глядачами від міської військової адміністрації, тож вперше після тривалої перерви домашній матч «біло-синіх» зможуть відвідати вболівальники. Про це повідомили у пресслужбі ФК.

Згідно з дозволом, на трибуни буде допущено 1800 глядачів.

У суботу, 2 березня, на стадіоні «Динамо» відбудеться матч 19-го туру УПЛ, у якому «Динамо» прийматиме «Чорноморець».

Укриття на випадок повітряної тривоги буде обладнане на території стадіону, під паркінгом. Воно матиме усе необхідне – питну воду, санвузли і т.д.

Як ми писали, Олександр Шовковський офіційно став головним тренером «Динамо».

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