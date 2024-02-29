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  1. В Украине

«Динамо» получило разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации

19:01, 29 февраля 2024
Согласно разрешению, на трибуны будет допущено 1800 зрителей.
«Динамо» получило разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации
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Футбольный клуб «Динамо» получил разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации, поэтому впервые после длительного перерыва домашний матч «бело-синих» смогут посетить болельщики. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

Согласно разрешению, на трибуны будет допущено 1800 зрителей.

В субботу, 2 марта, на стадионе «Динамо» состоится матч 19-го тура УПЛ, в котором «Динамо» будет принимать «Черноморец».

Укрытие на случай воздушной тревоги будет оборудовано на территории стадиона, под паркингом. У него будет все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

Как мы писали, Александр Шовковский официально стал главным тренером «Динамо».

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