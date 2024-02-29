«Динамо» получило разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации

Согласно разрешению, на трибуны будет допущено 1800 зрителей.

Футбольный клуб «Динамо» получил разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации, поэтому впервые после длительного перерыва домашний матч «бело-синих» смогут посетить болельщики. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

Согласно разрешению, на трибуны будет допущено 1800 зрителей.

В субботу, 2 марта, на стадионе «Динамо» состоится матч 19-го тура УПЛ, в котором «Динамо» будет принимать «Черноморец».

Укрытие на случай воздушной тревоги будет оборудовано на территории стадиона, под паркингом. У него будет все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

Как мы писали, Александр Шовковский официально стал главным тренером «Динамо».

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