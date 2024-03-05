У Києві спалахнула масштабна пожежа на території екопарку «Осокорки»: фото і відео

Пресслужба екопарку повідомила про підпал.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дарницькому районі Києва на Осокорках спалахнула пожежа. Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що біля озера Тягле горить суха трава.

У мережі публікують фото пожежі. Також стверджують, що пожежа розпочалася на Осокорківських луках.

Оновлено:

Стало відомо, що загорілась частина екопарку «Осокорки». Пресслужба екопарку повідомила про підпал.

У Київській міській державній адміністрації зазначили, що рятувальники КАРС та ДСНС локалізують загоряння очерету поблизу озера Тягле.

«На відкритій території поблизу озера Тягле сталося загоряння травʼяного настилу та очерету. На місці працюють рятувальники ДСНС та КАРС.

Фахівці роблять усе, щоб запобігти поширенню вогню та локалізувати пожежу.

Робота рятувальників ускладнена тим, що шляхи під'їзду до осередків пожежі підтоплені», — розповіли в КМДА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.