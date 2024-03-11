За яких умов повістки до ТЦК можуть отримують люди з інвалідністю, – пояснення

Українці з інвалідністю можуть отримувати повістки до військової служби через недостовірну інформацію.

Джерело фото: dev.ua

Українці з інвалідністю можуть отримувати повістки до військової служби у випадку, якщо територіальний центр комплектації не має достовірної інформації про їхній стан здоров'я. Про це повідомила пресслужба ОК «Північ».

У командуванні зазначили, що вручення повісток чоловікам з інвалідністю є поширеною претензією до територіальних центрів комплектації. Якщо особа отримала інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку у ТЦК, то там про її інвалідність можуть не знати.

Згідно з постановою міністра оборони від 2022 року, у разі зміни персональних даних військовозобов'язані мають повідомити про них територіальний центр комплектації протягом семи днів. Проте, як відзначили в ОК «Північ», якби чоловіки вчасно зверталися до ТЦК, таких випадків було б значно менше.

Крім того, у Збройних Силах України спростували інформацію про те, що отримання повістки автоматично означає направлення на фронт. У пресслужбі оперативного командування наголосили, що це переважно процедура уточнення даних про військовозобов'язаного. У разі визнання його придатним до служби, він направляється до навчального центру, а не безпосередньо на фронт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.