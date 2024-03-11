При каких условиях повестки в ТЦК могут получать люди с инвалидностью, – объяснение

Украинцы с инвалидностью могут получать повестки на военную службу из-за недостоверной информации.

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Украинцы с инвалидностью могут получать повестки на военную службу в случае, если территориальный центр комплектации не имеет достоверной информации об их состоянии здоровья. Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".

В командовании отметили, что вручение повесток мужчинам с инвалидностью является распространенной претензией к территориальным центрам комплектации. Если лицо получило инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК, то там о его инвалидности могут не знать.

Согласно постановлению министра обороны от 2022 года, в случае изменения персональных данных военнообязанные должны сообщить о них территориальный центр комплектации в течение семи дней. Однако, как отметили в ОК "Север", если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы значительно меньше.

Кроме того, в Вооруженных Силах Украины опровергли информацию о том, что получение повестки автоматически означает направление на фронт. В пресс-службе оперативного командования отметили, что это преимущественно процедура уточнения данных о военнообязанном. В случае признания его годным к службе, он направляется в учебный центр, а не непосредственно на фронт.

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