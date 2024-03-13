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  1. В Україні

Дія стала open source — код застосунку відкрили

20:39, 13 березня 2024
У Мінцифри зазначили, що відкритий код не має доступу до реєстрів.
Дія стала open source — код застосунку відкрили
Джерело фото: thedigital.gov.ua
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Код застосунку Дія відкрили. Ще в лютому цього року Уряд ухвалив постанову, яка дозволила це зробити.

Як розповіли у Мінцифри, відтепер країни, які цікавляться досвідом цифровізації України, зможуть ознайомитися з логікою Дії та використати її код для створення власних державних сервісів.

Крім загального коду серверної та мобільної частини застосунку, додали також документ «Посвідчення водія» та послугу «Витяг про несудимість» як приклади логіки роботи застосунку з даними.

У Мінцифри зауважили, що це перший крок, надалі документів та сервісів стане більше.

Однак, щоб отримати доступ до відкритого коду, треба підписати публічну ліцензію на сайті.

«Безпека даних українців — у пріоритеті. У коді немає доступу до реєстрів. Логіка роботи застосунку перевіряється в тестовому середовищі, де дані користувачів вигадані», - наголосили у Міністерстві.

Open Source, або Відкритий код — це програмне забезпечення, вихідний код якого публічно доступний. До нього входить:

  • код мобільного застосунку — frontend та backend;
  • логіка, документ і сервіс, які допоможуть зрозуміти, як працює платформа;
  • ліцензія на використання.

Відкритий код — популярна світова практика. З таким підходом були розроблені європейські ковід-сертифікати. А нині створюється Європейський гаманець цифрової ідентифікації EUDI. Також з використанням оpen source працюють уряди та технологічні компанії у всьому світі, наприклад Android та Linux.

Нагадаємо, що Європарламент дав старт цифровому гаманцю – Україна долучиться до пілоту.

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