Дія стала open source – код приложения открыли

В Минцифры отметили, что открытый код не имеет доступа к реестрам.

Источник фото: thedigital.gov.ua

Код приложения Дія открыли. Еще в феврале этого года Правительство приняло постановление, которое позволило это сделать.

Как рассказали в Минцифры, отныне страны, которые интересуются опытом цифровизации Украины, смогут ознакомиться с логикой Дії и использовать ее код для создания собственных государственных сервисов.

Кроме общего кода серверной и мобильной части приложения, добавили также документ «Удостоверение водителя» и услугу «Выписка о несудимости» в качестве примеров логики работы приложения с данными.

В Минцифры отметили, что это первый шаг, в дальнейшем документов и сервисов станет больше.

Однако, чтобы получить доступ к открытому коду, нужно подписать публичную лицензию на сайте.

«Безопасность данных украинцев – в приоритете. В коде нет доступа к реестрам. Логика работы приложения проверяется в тестовой среде, где данные пользователей придуманы», - отметили в Министерстве.

Open Source, или Открытый код – это программное обеспечение, исходный код которого публично доступен. В него входит:

код мобильного приложения – frontend и backend;

логика, документ и сервис, которые помогут понять, как работает платформа;

лицензия на использование.

Открытый код – популярная мировая практика. С таким подходом были разработаны европейские ковид-сертификаты. А сейчас создается Европейский кошелек цифровой идентификации EUDI. Также с использованием оpen source работают правительства и технологические компании по всему миру, например Android и Linux.

Напомним, что Европарламент дал старт цифровому кошельку – Украина присоединится к пилоту.

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