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  1. В Україні

Шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту: СБУ затримала російського агента

12:09, 15 березня 2024
Для збору розвідданих фігурант діяв під прикриттям водія-далекобійника, який здійснює міжрегіональні вантажні перевезення.
Шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту: СБУ затримала російського агента
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Служба безпеки України затримала російського агента, який розвідував місця дислокації та переміщення українських бойових кораблів. Про це  повідомляє СБУ.

У зоні особливої уваги зрадника були пункти базування та маршрути виходу у відкрите море броньованих артилерійських катерів ЗСУ.

Встановлено, що для збору розвідданих фігурант діяв під прикриттям водія-далекобійника, який здійснює міжрегіональні вантажні перевезення.

Перебуваючи за кермом фури, він заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів, але в той же час намагався приховано фіксувати геолокації кораблів ЗСУ.

За наявними даними, окупанти сподівались отримати розвідінформацію для планування бойових операцій у морській акваторії України.

Зловмисника затримали «на гарячому», коли він слідкував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту та намагався звітувати агресору.

Також у ході розслідування стало відомо про додаткове завдання російського агента – шпигувати за сухопутними підрозділами ЗСУ на узбережжі Чорного моря.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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