Шпионил за кораблями ВСУ возле Одесского морпорта: СБУ задержала российского агента

Для сбора разведданных фигурант действовал под прикрытием водителя-дальнобойщика, осуществляющего межрегиональные грузовые перевозки.

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Служба безопасности Украины задержала российского агента, разведывавшего места дислокации и перемещения украинских боевых кораблей. Об этом сообщает СБУ.

В зоне особого внимания изменника были пункты базирования и маршруты выхода в открытое море бронированных артиллерийских катеров ВСУ.

Установлено, что для сбора разведданных фигурант действовал под прикрытием водителя-дальнобойщика, осуществляющего межрегиональные грузовые перевозки.

Находясь за рулем фуры, он заезжал на территорию портов для получения коммерческих грузов, но в то же время пытался скрыто фиксировать геолокацию кораблей ВСУ.

По имеющимся данным, оккупанты надеялись получить развединформацию для планирования боевых операций в морской акватории Украины.

Злоумышленник был задержан «на горячем», когда он следил за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта и пытался отчитываться агрессору.

Также в ходе расследования стало известно о дополнительной задаче российского агента – шпионить за сухопутными подразделениями ВСУ на побережье Черного моря.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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