Пофарбовані та мають різні звуки: як змінилися «Шахеди», які російські окупанти запускають по Україні

Не виключено, що дрони-камікадзе можуть бути підсилені бойовою частиною.

Фото: armyinform.com.ua

Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк розповіла, як змінилися «Шахеди», які російські окупанти запускають по Україні.

Так, дрони-камікадзе пофарбовані у темніші кольори та мають різні звукові характеристики.

Гуменюк не виключила, що «Шахеди» можуть бути підсилені бойовою частиною.

«Висновку про те, чи мають вони посилену бойову частину ми поки що не маємо. Зокрема стосовно того дрона, який влучив у багатоповерхівку в Одесі 2 березня. Але є припущення у фахівців, що, ймовірно, деякі з них дійсно мають підсилену бойову частину», - заявила вона в ефірі телемарафону.

Наталя Гуменюк додала, дрони-камікадзе переважно пофарбовані у більш темні кольори, під колір нічного неба.

«Крім того, вони часто мають різні звукові характеристики: дещо гучніше, дещо тихіше - у різних модифікаціях, очевидно, по-різному. Наявні ознаки того, що (росіяни, - ред.) підбирають, як буде ефективніше», - додала вона.

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