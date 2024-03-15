Окрашены и имеют разные звуки: как изменились «Шахеды», какие российские оккупанты запускают по Украине

Не исключено, что дроны-камикадзе могут быть усилены боевой частью.

Фото: armyinform.com.ua

Руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, как изменились «Шахеды», какие российские оккупанты запускают по Украине.

Так, дроны-камикадзе окрашены в более темные цвета и имеют разные звуковые характеристики.

Гуменюк не исключила, что «Шахеды» могут быть усилены боевой частью.

«Вывод о том, имеют ли они усиленную боевую часть, мы пока не имеем. В частности, относительно того дрона, который попал в многоэтажку в Одессе 2 марта. Но есть предположения у специалистов, что, вероятно, некоторые из них действительно обладают усиленной боевой частью», - заявила она в эфире телемарафона.

Наталья Гуменюк добавила, что дроны-камикадзе преимущественно окрашены в более темные цвета, под цвет ночного неба.

«Кроме того, они часто имеют разные звуковые характеристики: несколько громче, несколько тише – в разных модификациях, очевидно, по-разному. Имеющиеся признаки того, что (россияне – ред.) подбирают, как будет эффективнее», - добавила она.

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