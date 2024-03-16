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Як підготуватися до конкурсу у ВАКС так, щоб перемогти: практичні поради від ВККС та суддів Вищого антикорупційного суду

Судді Вищого антикорупційного суду Олег Коліуш, Ігор Строгий, Віктор Маслов, Тетяна Криклива, Тимур Хамзін, Інна Білоус та Олексій Кравчук розповіли, як кандидатам на посади суддів ВАКС та АП ВАКС готуватися до конкурсу та на що обов’язково необхідно звернути увагу.

Військово-транспортний обов'язок можуть поширити на громадян, у яких у власності перебуває два і більше транспортних засоби однієї категорії

Стало відомо, за яких умов громадяни мають надати своє авто або човен задля виконання військово-транспортного обов’язку.

Цитування чи плагіат: Верховний Суд розглянув справу авторки автореферату дисертації, який без її дозволу розмістив університет

Суди не врахували, що умовою для правомірності цитування є зазначення імені автора твору та джерела, з якого та чи інша цитата запозичується, що має вказати на походження процитованого твору, який використовується без дозволу автора.

Під час засідання у ВАКС Всеволод Князєв заявив, що оперативно-розшукові заходи щодо фігурантів Олега Горецького та Кирила Горбурова проводилися з листопада 2022 року

Захисник Всеволода Князєва звернувся до суду з клопотанням про витребування від Офісу Генпрокурора повних відомостей з ЄРДР, адже в матеріалах кримінального провадження відсутні докази реєстрації в ЄРДР епізоду одержання неправомірної вигоди, в якому обвинувачується Всеволод Князєв.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про мобілізацію засуджених

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, КПК та інших законодавчих актів щодо мобілізації засуджених.

  1. В Україні

Ексчиновника Міноборони Олександра Лієва відпустили з-під варти під власне зобовʼязання

09:24, 16 березня 2024
Вищий антикорупційний суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву.
Ексчиновника Міноборони Олександра Лієва відпустили з-під варти під власне зобовʼязання
Фото: Суспільне
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Колишній чиновник Міністерства оборони України Олександр Лієв, якого підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ, вийшов із СІЗО. Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання адвокатів щодо зміни запобіжного заходу для підозрюваного - замість тримання під вартою з можливістю внесення застави у 50 мільйонів гривень Лієв тепер обмежений лише особистим зобов'язанням.  

Раніше СБУ викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. За даними слідства, до оборудки причетні колишні та діючі високопосадовці Міноборони та очільники афілійованих компаній.

Йдеться про майже 1,5 млрд грн, виділених на придбання 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ.

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