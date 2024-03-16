Ексчиновника Міноборони Олександра Лієва відпустили з-під варти під власне зобовʼязання

Вищий антикорупційний суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву.

Фото: Суспільне

Колишній чиновник Міністерства оборони України Олександр Лієв, якого підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ, вийшов із СІЗО. Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання адвокатів щодо зміни запобіжного заходу для підозрюваного - замість тримання під вартою з можливістю внесення застави у 50 мільйонів гривень Лієв тепер обмежений лише особистим зобов'язанням.

Раніше СБУ викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. За даними слідства, до оборудки причетні колишні та діючі високопосадовці Міноборони та очільники афілійованих компаній.

Йдеться про майже 1,5 млрд грн, виділених на придбання 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.