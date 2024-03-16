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Цитирование или плагиат: Верховный Суд рассмотрел дело автора автореферата диссертации, который без ее разрешения разместил университет

Суды не учли, что условием для правомерности цитирования является указание имени автора произведения и источника, из которого та или иная цитата заимствуется, что должно указать происхождение процитированного произведения, которое используется без разрешения автора.

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  1. В Украине

Экс-чиновник Минобороны Александр Лиев был отпущен из-под стражи под собственное обязательство

09:24, 16 марта 2024
Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Александру Лиеву.
Экс-чиновник Минобороны Александр Лиев был отпущен из-под стражи под собственное обязательство
Фото: Суспильне
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Бывший чиновник Министерства обороны Украины Александр Лиев, подозреваемый в хищении почти 1,5 млрд грн на закупки боеприпасов для ВСУ, вышел из СИЗО. Об этом сообщает Суспильне.

Отмечается, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения для подозреваемого – вместо содержания под стражей с возможностью внесения залога в 50 миллионов гривен Лиев теперь ограничен только личным обязательством.

Ранее СБУ разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. По данным следствия, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники Минобороны и руководители аффилированных компаний.

Речь идет о почти 1,5 млрд грн, выделенных на приобретение 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.

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