Экс-чиновник Минобороны Александр Лиев был отпущен из-под стражи под собственное обязательство

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Александру Лиеву.

Фото: Суспильне

Бывший чиновник Министерства обороны Украины Александр Лиев, подозреваемый в хищении почти 1,5 млрд грн на закупки боеприпасов для ВСУ, вышел из СИЗО. Об этом сообщает Суспильне.

Отмечается, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения для подозреваемого – вместо содержания под стражей с возможностью внесения залога в 50 миллионов гривен Лиев теперь ограничен только личным обязательством.

Ранее СБУ разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. По данным следствия, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники Минобороны и руководители аффилированных компаний.

Речь идет о почти 1,5 млрд грн, выделенных на приобретение 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.

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