Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военно-транспортный долг могут распространить на граждан, у которых в собственности находятся два и более транспортных средств одной категории

Стало известно, при каких условиях граждане должны предоставить свой автомобиль или лодку для выполнения военно-транспортной обязанности.

Цитирование или плагиат: Верховный Суд рассмотрел дело автора автореферата диссертации, который без ее разрешения разместил университет

Суды не учли, что условием для правомерности цитирования является указание имени автора произведения и источника, из которого та или иная цитата заимствуется, что должно указать происхождение процитированного произведения, которое используется без разрешения автора.

Во время заседания в ВАКС Всеволод Князев заявил, что оперативно-розыскные мероприятия по фигурантам Олегу Горецкому и Кириллу Горбурову проводились с ноября 2022 года

Защитник Всеволода Князева обратился в суд с ходатайством о истребовании от Офиса Генпрокурора полных сведений из ЕРДР, ведь в материалах уголовного производства отсутствуют доказательства регистрации в ЕРДР эпизода получения неправомерной выгоды, в котором обвиняется Всеволод Князев.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации осужденных

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, УПК и другие законодательные акты по мобилизации осужденных.

Предъявление военного билета при пересечении границы – Комитет поддержал исключение нормы из законопроекта о мобилизации

Вместе с тем, Государственная пограничная служба и без закона о мобилизации применяет соответствующую практику.

  1. В Украине
  2. / В мире

В Беларуси приговорили украинку к 9 годам колонии по обвинению в «шпионаже»

09:06, 16 марта 2024
Суд признал виновной в «шпионаже» гражданку Украины Наталью Захаренко и приговорил ее к девяти годам колонии.
В Беларуси приговорили украинку к 9 годам колонии по обвинению в «шпионаже»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Беларуси Гомельский областной суд признал виновной якобы в шпионаже гражданку Украины Наталью Захаренко и приговорил ее к девяти годам колонии. Об этом сообщила белорусская служба Радио Свобода.

Жительницу Чернигова, 44-летнюю Наталию Захаренко признали виновной якобы в шпионаже. В пользу кого якобы шпионила женщина, неизвестно. Кроме возможных девяти лет колонии, у Натальи Захаренко конфисковали ее микроавтобус, на котором она перевозила вещи, людей и домашних животных.

Отметим, что Наталья Захаренко, которая поехала к сестре в белорусский город Мозырь, исчезла 17 июля 2023 года во время пересечения польско-белорусской границы. Женщина регулярно ездила в Беларусь через Польшу до 2021 года, торгуя на гомельском рынке. С 2022 года Захаренко на волонтерской основе помогала вернуться украинцам, которые во время оккупации севера Украины выехали в Беларусь, а также возила передачи, документы и лекарства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Погрібний
    Сергій Погрібний
    суддя Великої Палати Верховного Суду