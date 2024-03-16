В Беларуси приговорили украинку к 9 годам колонии по обвинению в «шпионаже»

Суд признал виновной в «шпионаже» гражданку Украины Наталью Захаренко и приговорил ее к девяти годам колонии.

В Беларуси Гомельский областной суд признал виновной якобы в шпионаже гражданку Украины Наталью Захаренко и приговорил ее к девяти годам колонии. Об этом сообщила белорусская служба Радио Свобода.

Жительницу Чернигова, 44-летнюю Наталию Захаренко признали виновной якобы в шпионаже. В пользу кого якобы шпионила женщина, неизвестно. Кроме возможных девяти лет колонии, у Натальи Захаренко конфисковали ее микроавтобус, на котором она перевозила вещи, людей и домашних животных.

Отметим, что Наталья Захаренко, которая поехала к сестре в белорусский город Мозырь, исчезла 17 июля 2023 года во время пересечения польско-белорусской границы. Женщина регулярно ездила в Беларусь через Польшу до 2021 года, торгуя на гомельском рынке. С 2022 года Захаренко на волонтерской основе помогала вернуться украинцам, которые во время оккупации севера Украины выехали в Беларусь, а также возила передачи, документы и лекарства.

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