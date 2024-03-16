У Білорусі засудили українку до 9 років колонії за звинуваченням у «шпигунстві»

Суд визнав винною у «шпигунстві» громадянку України Наталію Захаренко та засудив її до дев’яти років колонії.

У Білорусі Гомельський обласний суд визнав винною нібито у шпигунстві громадянку України Наталію Захаренко та засудив її до дев’яти років колонії. Про це повідомила білоруська служба «Радіо Свобода».

Мешканку Чернігова, 44-річну Наталію Захаренко визнали винною нібито у шпигунстві. На користь кого начебто шпигувала жінка, невідомо. Окрім можливих дев’яти років колонії у Наталії Захаренко конфіскували її мікроавтобус, яким вона перевозила речі, людей та домашніх тварин.

Зазначимо, Наталія Захаренко, яка поїхала до сестри у білоруське місто Мозир, зникла 17 липня 2023 року під час перетину польсько-білоруського кордону. Жінка регулярно їздила до Білорусі через Польщу до 2021 року, торгуючи на гомельському ринку. З 2022 року Захаренко на волонтерських засадах допомагала повернутися українцям, які під час окупації півночі України виїхали в Білорусь, а також возила передачі, документи та ліки.

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