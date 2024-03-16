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Як підготуватися до конкурсу у ВАКС так, щоб перемогти: практичні поради від ВККС та суддів Вищого антикорупційного суду

Судді Вищого антикорупційного суду Олег Коліуш, Ігор Строгий, Віктор Маслов, Тетяна Криклива, Тимур Хамзін, Інна Білоус та Олексій Кравчук розповіли, як кандидатам на посади суддів ВАКС та АП ВАКС готуватися до конкурсу та на що обов’язково необхідно звернути увагу.

Військово-транспортний обов'язок можуть поширити на громадян, у яких у власності перебуває два і більше транспортних засоби однієї категорії

Стало відомо, за яких умов громадяни мають надати своє авто або човен задля виконання військово-транспортного обов’язку.

Цитування чи плагіат: Верховний Суд розглянув справу авторки автореферату дисертації, який без її дозволу розмістив університет

Суди не врахували, що умовою для правомірності цитування є зазначення імені автора твору та джерела, з якого та чи інша цитата запозичується, що має вказати на походження процитованого твору, який використовується без дозволу автора.

Під час засідання у ВАКС Всеволод Князєв заявив, що оперативно-розшукові заходи щодо фігурантів Олега Горецького та Кирила Горбурова проводилися з листопада 2022 року

Захисник Всеволода Князєва звернувся до суду з клопотанням про витребування від Офісу Генпрокурора повних відомостей з ЄРДР, адже в матеріалах кримінального провадження відсутні докази реєстрації в ЄРДР епізоду одержання неправомірної вигоди, в якому обвинувачується Всеволод Князєв.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про мобілізацію засуджених

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, КПК та інших законодавчих актів щодо мобілізації засуджених.

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У Білорусі засудили українку до 9 років колонії за звинуваченням у «шпигунстві»

09:06, 16 березня 2024
Суд визнав винною у «шпигунстві» громадянку України Наталію Захаренко та засудив її до дев’яти років колонії.
У Білорусі засудили українку до 9 років колонії за звинуваченням у «шпигунстві»
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У Білорусі Гомельський обласний суд визнав винною нібито у шпигунстві громадянку України Наталію Захаренко та засудив її до дев’яти років колонії. Про це повідомила білоруська служба «Радіо Свобода».

Мешканку Чернігова, 44-річну Наталію Захаренко визнали винною нібито у шпигунстві. На користь кого начебто шпигувала жінка, невідомо. Окрім можливих дев’яти років колонії у Наталії Захаренко конфіскували її мікроавтобус, яким вона перевозила речі, людей та домашніх тварин.

Зазначимо, Наталія Захаренко, яка поїхала до сестри у білоруське місто Мозир, зникла 17 липня 2023 року під час перетину польсько-білоруського кордону. Жінка регулярно їздила до Білорусі через Польщу до 2021 року, торгуючи на гомельському ринку. З 2022 року Захаренко на волонтерських засадах допомагала повернутися українцям, які під час окупації півночі України виїхали в Білорусь, а також возила передачі, документи та ліки. 

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