Як пенсіонеру самостійно надіслати електронне звернення до Пенсійного фонду: алгоритм дій

У такому випадку необов'язково відвідувати територіальне відділення.

Якщо у пенсіонера є питання або скарга до фахівців Пенсійного фонду, йому необов'язково відвідувати територіальне відділення. На офіційному веб-порталі можна написати і надіслати електронне звернення. Про це повідомили у ПФУ.

Так, щоб написати і надіслати електронне звернення до Пенсійного фонду, відкрийте веб-портал – pfu.gov.ua.

На головній сторінці знайдіть

вкладку «Для громадськості»,

в ній «Звернення громадян»,

далі «Електронне звернення»

та «Електронне звернення (аплікаційна форма)».

Тепер необхідно заповнити форму, вказавши таку інформацію.

Персональні дані: прізвище, ім’я та по-батькові, стать та вік. Категорію: наприклад, «пенсіонер». Написати адресу проживання: країна, область, населений пункт, індекс, район, вулиця, номер будинку та квартири. Контакти: електрона адреса та мобільний телефон. Тип повідомлення: пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга.

Після того, як ви все заповнили, у рядку «Тема повідомлення» вкажіть про що ваше звернення, наприклад: «перерахунок пенсії» або «зміни щодо нарахування субсидії».

Далі напишіть текст повідомлення, натисніть на кнопку «Оберіть файл», якщо вам треба додати документ.

Поставте галочку поруч із «Погоджуюсь на обробку даних» і натисніть «Відправити».

Через деякий час з вами зв’яжуться представники Пенсійного фонду: це може бути повідомлення на електрону пошту або дзвінок на вказаний телефон.

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