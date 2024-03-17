Як пенсіонеру самостійно надіслати електронне звернення до Пенсійного фонду: алгоритм дій

Якщо у пенсіонера є питання або скарга до фахівців Пенсійного фонду, йому необов'язково відвідувати територіальне відділення. На офіційному веб-порталі можна написати і надіслати електронне звернення. Про це повідомили у ПФУ.
Так, щоб написати і надіслати електронне звернення до Пенсійного фонду, відкрийте веб-портал – pfu.gov.ua.
На головній сторінці знайдіть
- вкладку «Для громадськості»,
- в ній «Звернення громадян»,
- далі «Електронне звернення»
- та «Електронне звернення (аплікаційна форма)».
Тепер необхідно заповнити форму, вказавши таку інформацію.
- Персональні дані: прізвище, ім’я та по-батькові, стать та вік.
- Категорію: наприклад, «пенсіонер».
- Написати адресу проживання: країна, область, населений пункт, індекс, район, вулиця, номер будинку та квартири.
- Контакти: електрона адреса та мобільний телефон.
- Тип повідомлення: пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга.
Після того, як ви все заповнили, у рядку «Тема повідомлення» вкажіть про що ваше звернення, наприклад: «перерахунок пенсії» або «зміни щодо нарахування субсидії».
Далі напишіть текст повідомлення, натисніть на кнопку «Оберіть файл», якщо вам треба додати документ.
Поставте галочку поруч із «Погоджуюсь на обробку даних» і натисніть «Відправити».
Через деякий час з вами зв’яжуться представники Пенсійного фонду: це може бути повідомлення на електрону пошту або дзвінок на вказаний телефон.
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