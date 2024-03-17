Как пенсионеру самостоятельно отправить электронное обращение в Пенсионный фонд: алгоритм действий

Если у пенсионера есть вопросы или жалоба специалистам Пенсионного фонда, ему необязательно посещать территориальное отделение. На официальном веб-портале можно написать и отправить электронное обращение. Об этом сообщили в ПФУ.
Чтобы написать и отправить электронное обращение в Пенсионный фонд, откройте веб-портал – pfu.gov.ua.
На главной странице найдите
- вкладку «Для общественности»,
- в ней «Обращение граждан»,
- далее «Электронное обращение»
- и «Электронное обращение (аппликационная форма)».
Теперь необходимо заполнить форму, указав такую информацию.
- Персональные данные: фамилия, имя и отчество, пол и возраст.
- Категорию: например, "пенсионер".
- Написать адрес: страна, область, населенный пункт, индекс, район, улица, номер дома и квартиры.
- Контакты: адрес электронной почты и мобильный телефон.
- Тип сообщения: предложение (замечание), заявление (ходатайство), жалоба.
После того, как вы все заполнили, в строке «Тема сообщения» укажите о чем обращение, например: «пересчет пенсии» или «изменения по начислению субсидии».
Далее напишите текст сообщения, нажмите кнопку «Выберите файл», если вам нужно добавить документ.
Поставьте галочку рядом с «Соглашаюсь на обработку данных» и нажмите «Отправить».
Через некоторое время с вами свяжутся представители Пенсионного фонда: это может быть сообщение по электронной почте или звонок на указанный телефон.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.