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Территориальное управление ГСА выступило посредником и организовало встречу служащего военной администрации с председателем суда.

В случае возвращения судом обвинительного акта, не отвечающего требованиям УПК, полномочия прокурора ограничены только устранением его недостатков – Верховный Суд

Действующим УПК не предусмотрен институт дополнительного расследования, который был прописан в нормах УПК 1960 года, поэтому в случае возвращения судом обвинительного акта, не отвечающего требованиям УПК, полномочия прокурора ограничены только устранением его недостатков и этот срок не может быть включен в срок досудебного расследования в понимании положений ст. 219 УПК.

В Верховной Раде предлагают усовершенствовать сбор с граждан налога на имущество

В частности, предлагается, чтобы органы местного самоуправления осуществляли контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг по налогу на имущество, остановку расходных операций на его счетах или электронных кошельках в банке или другом финансовом учреждении.

Определение об аресте имущества может быть обжаловано в апелляционном порядке – Верховный Суд

Решения об отмене или отказе в отмене ареста имущества не упомянуты в ст. 309 УПК, но это не означает, что их нельзя обжаловать, указал Верховный Суд.

В УПК исправят недостатки технического характера

В частности, в статье 309 УПК формулировки исправят на «другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде».

  1. В Украине

Как пенсионеру самостоятельно отправить электронное обращение в Пенсионный фонд: алгоритм действий

23:00, 17 марта 2024
В этом случае необязательно посещать территориальное отделение.
Как пенсионеру самостоятельно отправить электронное обращение в Пенсионный фонд: алгоритм действий
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Если у пенсионера есть вопросы или жалоба специалистам Пенсионного фонда, ему необязательно посещать территориальное отделение. На официальном веб-портале можно написать и отправить электронное обращение. Об этом сообщили в ПФУ.

Чтобы написать и отправить электронное обращение в Пенсионный фонд, откройте веб-портал – pfu.gov.ua.

На главной странице найдите

  • вкладку «Для общественности»,
  • в ней «Обращение граждан»,
  • далее «Электронное обращение»
  • и «Электронное обращение (аппликационная форма)».

Теперь необходимо заполнить форму, указав такую информацию.

  1. Персональные данные: фамилия, имя и отчество, пол и возраст.
  2. Категорию: например, "пенсионер".
  3. Написать адрес: страна, область, населенный пункт, индекс, район, улица, номер дома и квартиры.
  4. Контакты: адрес электронной почты и мобильный телефон.
  5. Тип сообщения: предложение (замечание), заявление (ходатайство), жалоба.

После того, как вы все заполнили, в строке «Тема сообщения» укажите о чем обращение, например: «пересчет пенсии» или «изменения по начислению субсидии».

Далее напишите текст сообщения, нажмите кнопку «Выберите файл», если вам нужно добавить документ.

Поставьте галочку рядом с «Соглашаюсь на обработку данных» и нажмите «Отправить».

Через некоторое время с вами свяжутся представители Пенсионного фонда: это может быть сообщение по электронной почте или звонок на указанный телефон.

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