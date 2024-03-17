Как пенсионеру самостоятельно отправить электронное обращение в Пенсионный фонд: алгоритм действий

В этом случае необязательно посещать территориальное отделение.

Если у пенсионера есть вопросы или жалоба специалистам Пенсионного фонда, ему необязательно посещать территориальное отделение. На официальном веб-портале можно написать и отправить электронное обращение. Об этом сообщили в ПФУ.

Чтобы написать и отправить электронное обращение в Пенсионный фонд, откройте веб-портал – pfu.gov.ua.

На главной странице найдите

вкладку «Для общественности»,

в ней «Обращение граждан»,

далее «Электронное обращение»

и «Электронное обращение (аппликационная форма)».

Теперь необходимо заполнить форму, указав такую информацию.

Персональные данные: фамилия, имя и отчество, пол и возраст. Категорию: например, "пенсионер". Написать адрес: страна, область, населенный пункт, индекс, район, улица, номер дома и квартиры. Контакты: адрес электронной почты и мобильный телефон. Тип сообщения: предложение (замечание), заявление (ходатайство), жалоба.

После того, как вы все заполнили, в строке «Тема сообщения» укажите о чем обращение, например: «пересчет пенсии» или «изменения по начислению субсидии».

Далее напишите текст сообщения, нажмите кнопку «Выберите файл», если вам нужно добавить документ.

Поставьте галочку рядом с «Соглашаюсь на обработку данных» и нажмите «Отправить».

Через некоторое время с вами свяжутся представители Пенсионного фонда: это может быть сообщение по электронной почте или звонок на указанный телефон.

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