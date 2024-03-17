В Словакии медведь напал на пару туристов из Беларуси, женщина погибла

В словацких Татрах медведь напал на супругов туристов из Беларуси, женщина погибла. Об этом сообщили в горной спасательной службе.
Инцидент произошел к вечеру пятницы, 15 марта, в регионе Липтов (Словакия, Татры).
Так, спасатели получили сообщение, что на туристической горной тропе два человека встретили медведя. Супруги пытались убежать от хищника и разбежались в разные стороны.
Медведь будто погнался за женщиной. Как сообщили в горной спасательной службе, женщина пыталась скрыться от хищника, но упала с крутого склона. В результате полученных травм - погибла. Ее тело обнаружила служебная собака.
Установлено, что 31-летняя женщина и 29-летний мужчина были белорусами.
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