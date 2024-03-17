На Сумщине защитники остановили три российских ДРГ, — Госпогранслужба

Три российских ДРГ пытались прорваться через границу.

В Сумской области за прошедшие сутки пограничники совместно с бойцами других составляющих Сил обороны остановили попытки трех враждебных диверсионно-разведывательных групп пробраться вглубь Украины. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

В первом случае атаки россиян пограничники обнаружили нескольких из них, двигавшихся с территории России. По диверсантам открыли огонь на поражение. Произошел стрелковый бой.

В двух других случаях пограничники вместе с военными ВСУ заранее обнаружили вражеские ВРГ и открыли огонь на поражение.

Для усиления направлений, на которые входили диверсионно-разведывательные группы по рф, туда выдвинулись резервы подразделений ГНСУ, Нацгвардии и ВСУ, привлекали артиллерийский и минометный расчеты.

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