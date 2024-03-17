На Сумщині оборонці зупинили три російські ДРГ, — Держприкордонслужба

Три російські ДРГ намагалися прорватися через кордон.

У Сумській області минулої доби прикордонники спільно з бійцями інших складових Сил оборони зупинили намагання трьох ворожих диверсійно-розвідувальних груп пробратися вглиб України. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

У першому випадку атаки росіян прикордонники виявили кількох з них, які рухалися з території росії. По диверсантах відкрили вогонь на ураження. Відбувся стрілецький бій.

У двох інших випадках прикордонники разом із військовими ЗСУ завчасно виявили ворожі ДРГ та відкрили вогонь на ураження.

Для посилення напрямків, на яких заходили диверсійно-розвідуальні групи з росії, туди висунулися резерви підрозділів ДПСУ, Нацгвардії та ЗСУ, залучали артилерійський та мінометний розрахунки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.