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  1. В Україні

На Сумщині оборонці зупинили три російські ДРГ, — Держприкордонслужба

15:18, 17 березня 2024
Три російські ДРГ намагалися прорватися через кордон.
На Сумщині оборонці зупинили три російські ДРГ, — Держприкордонслужба
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У Сумській області минулої доби прикордонники спільно з бійцями інших складових Сил оборони зупинили намагання трьох ворожих диверсійно-розвідувальних груп пробратися вглиб України. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

У першому випадку атаки росіян прикордонники виявили кількох з них, які рухалися з території росії. По диверсантах відкрили вогонь на ураження. Відбувся стрілецький бій.

У двох інших випадках прикордонники разом із військовими ЗСУ завчасно виявили ворожі ДРГ та відкрили вогонь на ураження.

Для посилення напрямків, на яких заходили диверсійно-розвідуальні групи з росії, туди висунулися резерви підрозділів ДПСУ, Нацгвардії та ЗСУ, залучали артилерійський та мінометний розрахунки.

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