На пішохідно-велосипедному мосту в Києві помітили пошкоджене скло

Пошкоджену ділянку огородили пластиковими блоками та стрічкою.

На пішохідно-велосипедному мосту у Києві помітили пошкоджене скло. Про це пише «Київ24».

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили ЗМІ, що механічне пошкодження, яке призвело до утворення тріщин, було зафіксовано ще у грудні 2023 року. За цим фактом вандалізму було подано заяву до поліції.

Зазначається, що від удару скло перетворилося на «павутиння» і потребує заміни. Ремонтні роботи планують провести найближчим часом, однак для проведення робіт необхідні сприятливі погодні умови – температура повітря щонайменше 10 градусів тепла та відсутність опадів.

Наразі пошкоджену ділянку огородили пластиковими блоками та стрічкою.

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