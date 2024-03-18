На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве заметили поврежденное стекло

Поврежденный участок огородили пластиковыми блоками и лентой.

На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве было заметили поврежденное стекло. Об этом пишет «Киев24».

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили СМИ, что механическое повреждение, которое привело к образованию трещин, было зафиксировано еще в декабре 2023 года. По этому факту вандализма было подано заявление в полицию.

Отмечается, что от удара стекло превратилось в «паутину» и нуждается в замене. Ремонтные работы планируют провести в ближайшее время, однако для проведения работ необходимы благоприятные погодные условия – температура воздуха не менее 10 градусов тепла и отсутствие осадков.

В настоящее время поврежденный участок огородили пластиковыми блоками и лентой.

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