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  1. В Україні

Чи можна надати демобілізованому працівникові додаткову відпустку «чорнобильця» за 2022 та 2023 роки

09:23, 19 березня 2024
Додаткова відпустка має бути використана протягом календарного року, і її перенесення на інший рік чинним законодавством не передбачено.
Чи можна надати демобілізованому працівникові додаткову відпустку «чорнобильця» за 2022 та 2023 роки
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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці  роз’яснило, чи можна надати демобілізованому працівникові в березні 2024 року додаткову відпустку «чорнобильця» за 2022 та 2023 роки, а саме, за час коли працівник був призваний на військову службу.

Так, право на отримання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів на рік надано громадянам, які віднесені до першої та другої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (п. 22 ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII).

Таким чином, ця відпустка має бути використана  протягом календарного року і їх перенесення на інший рік чинним законодавством не передбачено.

При цьому, у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику в наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури (ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ).

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