На Черкащині викрили депутата, який виправдовував агресію рф проти України

Депутат Чигиринської міської ради звеличував державу-агресора.

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На Черкащині прокурори повідомили про підозру чинному депутату Чигиринської міської ради за фактами виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України та глорифікації її учасників.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, місцевий депутат від Черкаської регіональної організації Політична партія «ОПЗЖ» надсилав своїм знайомим повідомлення з посиланнями на відеоматеріали з Інтернет-ресурсу «YouTube», у яких містились проросійські наративи.

В особистому листуванні в месенджері «Telegram» він також активно підтримував дії загарбників та глорифікував окупаційні війська рф.

У спілкуванні із знайомими чоловік висловлював сподівання на перемогу росії та звеличував державу-агресора, ззаначають у прокуратурі.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Прокуратура, не погодившись з таким рішенням суду, подала апеляційну скаргу, вимагаючи обрати запобіжний захід - тримання під вартою.

У прокуратурі додали, що депутату загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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