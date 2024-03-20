В Черкасской области разоблачили депутата, который оправдывал агрессию рф против Украины

Депутат Чигиринского городского совета превозносил государство-агрессора.

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В Черкасской области прокуроры сообщили о подозрении действующему депутату Чигиринского городского совета по фактам оправдания, признания правомерной вооруженной агрессии рф против Украины и глорифификации ее участников.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, местный депутат от Черкасской региональной организации Политическая партия «ОПЗЖ» посылал своим знакомым сообщения со ссылками на видеоматериалы из Интернет-ресурса «YouTube», в которых содержались пророссийские нарративы.

В личной переписке в мессенджере «Telegram» он также активно поддерживал действия захватчиков и глорифицировал оккупационные войска рф.

В общении со знакомыми мужчина выражал надежду на победу россии и превозносил государство-агрессора, отмечают в прокуратуре.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Прокуратура, не согласившись с таким решением суда, подала апелляционную жалобу, требуя избрать меру пресечения - содержание под стражей.

В прокуратуре добавили, что депутату грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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