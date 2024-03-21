Депутати оновлять відповідно до сучасних потреб шкільний предмет «Захист України»

Міносвіти вже працює над оновленням змісту цього предмету.

Джерело фото: АрміяInform

Зміст шкільного предмета «Захист України» оновлять відповідно до сучасних потреб. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук.

За його словами, зараз актуальність та цінність знань, навичок і головне світобачення, яке може бути отримана через цей предмет, надзвичайно важливі, тому депутати розробили законопроєкт про удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки.

Роман Грищук пояснив, що наразі існують два поняття, що визначають систему підготовки: допризовна та початкова загальновійськова підготовка, які суперечать одне одному, але законопроєкт має усунути цю колізію.

«Зокрема йдеться про зміни в підзаконні нормативні акти, які досі розділяють дівчат та хлопців під час вивчення предмета «Захист України» та обмежують навчання жінок, які хочуть викладати цей предмет», – зазначив парламентар.

Окрім цього, за його словами, Міносвіти вже працює над оновленням змісту цього предмету.

«Не знайшов, ще жодну людину, яка б захищала навчання стройовій підготовці в «Захисті України». А це досі є. Натомість вивчення домедичної допомоги надзвичайно важливе», – констатував Грищук.

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