Депутаты обновят в соответствии с современными потребностями школьный предмет «Защита Украины»

Минобразования уже работает над обновлением содержания этого предмета.

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Содержание школьного предмета «Защиту Украины» обновят в соответствии с современными потребностями. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук.

По его словам, сейчас актуальность и ценность знаний, навыков и главное мировоззрение, которое может быть получено через этот предмет, чрезвычайно важны, поэтому депутаты разработали законопроект об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки.

Роман Грищук пояснил, что в настоящее время существуют два понятия, определяющие систему подготовки: допризывная и начальная общевойсковая подготовка, которые противоречат друг другу, но законопроект должен устранить эту коллизию.

«В частности, речь идет об изменениях в подзаконных нормативных актах, которые до сих пор разделяют девушек и парней во время изучения предмета «Защита Украины» и ограничивают обучение женщин, которые хотят преподавать этот предмет», – отметил парламентарий.

Кроме того, по его словам, Минобразования уже работает над обновлением содержания этого предмета.

«Не нашел, еще ни одного человека, который защищал бы обучение строевой подготовке в «Защите Украины». А это до сих пор есть. Вместо этого изучение домедицинской помощи чрезвычайно важно», – констатировал Грищук.

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